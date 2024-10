Onde assistir a Corinthians x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados na Neo Química Arena, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), em São Paulo, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O jogo será narrado por Luis Roberto na Globo, com comentários de Caio Ribeiro e Júnior. No SporTV, Everaldo Marques será o narrador, com Ledio Carmona e Ricardinho nos comentários.

Após a goleada de 5 a 2 sobre o Athletico-PR no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca de seu quarto título na competição, o Timão foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo no primeiro jogo e agora precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na final. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Na edição atual da Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Juventude com um placar agregado de 4 a 3. Antes disso, o Timão venceu o São Bernardo por 2 a 0 na segunda fase, derrotou o América-RN com um agregado de 4 a 2 e superou o Grêmio nas oitavas de final, ganhando nos pênaltis por 3 a 1.

"Esse estádio fala. É impressionante o apoio incondicional. Domingo é guerra. Vamos à guerra. Precisamos do apoio, de como o grupo responde. São finais que temos que jogar e esperamos competir e fazer um bom jogo. Vamos brigar com o que temos porque viemos fazendo assim nas copas e está dando certo.", afirmou o auxiliar Emiliano Díaz.

Do outro lado, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação para a final da Copa do Brasil 2024. Em busca de seu quinto título no torneio, o Rubro-Negro assegurou sua vaga na semifinal ao vencer o Bahia por 2 a 0 no placar agregado. Nas fases anteriores, a equipe carioca eliminou o Amazonas na terceira fase, também com um agregado de 2 a 0, e derrotou o Palmeiras nas oitavas de final por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu, José Martínez, André Carrilo, Breno Bidon, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Ángel Romero. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques

Corinthians

Memphis Depay não foi inscrito na Copa do Brasil, enquanto Ryan, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios seguem no departamento médico.

Flamengo

O Rubro-Negro segue com os mesmos desfalques do primeiro jogo. Carlinhos já atuou por outra equipe na Copa do Brasil, enquanto Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de outubro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP