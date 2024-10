Onde assistir a Corinthians x Boca Juniors ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio Arsenio Erico; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pela primeira rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do canal GOAT no YouTube, além da da Cazé TV (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal do Paulistão feminino, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Libertadores feminina. Atual campeã do torneio e em busca do penta, as Brabas estão no Grupo A e enfrenta, além do Boca Juniors, o Addiffem (VEN) e o Libertad (PAR).

Por outro lado, o Boca Juniors vai em busca do título inédito. Em 2022, os argentinos foram derrotados pelo Palmeiras na final por 4 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Lelê, Letícia Santos, Carol Tavares, Giovanna Fernandes, Daniela Arias, Érika, Yasmim, Gabi Zanotti, Fernandinha, Jhonson, Carol Nogueira.

Boca Juniors: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Yohana Masagli, Camila Baccaro, Eliana Stábile; Sasaki, Vanina Preininger, Lorena Benítez; Troncoso, Arias e Celeste dos Santos.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico - Assunção, PA