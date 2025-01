Onde assistir a Corinthians x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada e da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Com 100% de aproveitamento no Paulistão, o Corinthians lidera o Grupo A com seis pontos, após vencer o RB Bragantino e o Velo Clube por 2 a 1 nas duas primeiras rodadas. Já o Água Santa, na lanterna do Grupo D, ainda busca sua primeira vitória no torneio. Até o momento, a equipe foi derrotada pelo São Bernardo por 2 a 1 e pelo Mirassol por 6 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Alex Santana, André Carrillo, Ryan e Igor Coronado (Talles Magno); Yuri Alberto e Memphis Depay (Romero).

Água Santa: Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches e Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias e Robinho; Marco Antônio e Willen.

Desfalques

Corinthians

Maycon e Rodrigo Garro estão lesionados, enquanto Breno Bidon está com a seleção sub-20.

Água Santa

Guilherme Lazaroni cumprirá suspensão.

Quando é?