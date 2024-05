Onde assistir a Confiança x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confiança e ABC entram em campo na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming, e da TV Zapping, na internet (veja a programação completa).

Fora da zona de classificação, o Confiança ocupa o 13º lugar, com 4 pontos. O time sergipano vem de derrota no jogo anterior e busca a recuperação para se aproximar do G-8.

O ABC, por sua vez, goleou na rodada passada e subiu para a 12ª posição, também com 4 pontos. Assim como o rival, o Alvinegro também quer a vitória para não se distanciar da zona que dá vaga à próxima fase.

Prováveis escalações

Confiança: Jeferson Souza; Lucas Mendes, Afonso , Diego Ivo e Felippe Borges; Luiz Otávio, Anderson Recife, Pedro Rodrigues e Claudinho; Rafael Furtado e Lucas Rian.

ABC: Pedro Paulo; Felipe Albuquerque, Eduardo Thuram, Richardson e Lucas Sampaio; Daniel, Erick Varão, Matheus Blade e Daniel Santiago; Jenison e Pedro Felipe.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Batistão, Aracaju - SE

Arbitragem: Rodrigo da Fonseca Silva (árbitro), Rafael Virgilio Peiter e Geovanio Lima da Silva (assistentes) e Michael Vinicius Santos Freitas (quarto árbitro)