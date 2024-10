Onde assistir a Colo-Colo x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

Equipes entram em campo neste domingo (6), no Estádio Ypané; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colo-Colo e Santos se enfrentam neste domingo (6), às 21h (de Brasília), no Estádio Ypané, no Paraguai, pela segunda rodada da Copa Libertadores feminina 2024. A partida terá transmissão ao vivo do do SporTV na TV fechada e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título da Libertadores feminina, o Santos chega embalado após golear o Always Ready por 5 a 0 na rodada de estreia. Já o Colo-Colo vai em busca da primeira vitória após ser derrotado pelo Olimpia por 2 a 1. No momento, as Sereias da Vila ocupam a liderança do Grupo B, com três pontos.

Prováveis escalações

Santos feminino: Karen Xavier, Leidi, Camila , Day Silva, Larissa Amaral , Nath Pitbull, Suzane Pires, Karla Alves, Ketlen, Thaisinha, Carol Baiana.

Mais artigos abaixo

Colo-Colo feminino: Catalina Mellado, Michelle Olivares, Rosario Balmaceda, Pardal, Ángela Clavijo, Yastín Jiménez, Yessenia López, Dahiana Bogarín, Yanara Aedo, Javiera Grez, Yenny Acuña.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Colo-Colo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 6 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ypané - Ypané, PAR