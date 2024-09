Onde assistir Colo-Colo x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes começam a decidir vaga nas semifinais da Copa Libertadores nesta terça-feira (17); veja

Colo-Colo e River Plate entram em campo nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. O duelo acontece no Estádio Monumental David Arellano, no Chile, e terá transmissão exclusiva do Paramount+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Colo-Colo chega para este confronto decisivo com a ambição de retomar seu protagonismo na América do Sul. Campeão da Libertadores em 1991, o time chileno busca usar o fator casa no Estádio Monumental de Santiago como vantagem para sair com um resultado positivo na partida de ida. Sob o comando de Jorge Almiron, a equipe alvinegra vem mostrando competitividade, após derrotar o Júnior Barranquilla nas oitavas.

O tetracampeão River Plate, por sua vez, passou pelo Talleres nas oitavas, vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa e o segundo por 2 a 1 no Monumental de Núñez. O time comandado por Marcello Gallardo tem a expectativa de sair do Chile com um resultado que lhe permita decidir a vaga em Buenos Aires.

Prováveis escalações

Colo-Colo: Bryan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro Hernández, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Carlos Palacios, Leonardo Gil, Lucas Cepeda; Leandro Hernández, Javier Correa. Técnico: Jorge Almirón.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Cristian Villagra, Claudio Echeverri; Facundo Colidio, Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques

Colo-Colo

César Fuentes, lesionado, é desfalque.

River Plate

Pity Martínez se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado.

Quando é?