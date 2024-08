Onde assistir a Colo-Colo x Junior Barranquilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio Monumental David Arellano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colo-Colo e Junior Barranquilla se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

O Colo-Colo garantiu a classificação para as oitavas de final após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos, oito a menos que o líder Fluminense. Até aqui, foram três empates, duas derrotas e uma vitória.

Do outro lado, o Junior Barranquilla terminou na liderança do Grupo D, com 10 pontos. Invicta, a equipe soma duas vitórias e quatro empates na Libertadores 2024. Um aproveitamento de 55%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Colo-Colo: Cortes; Opazo, Amor, Falcon, Wiemberg; Castellani, Pavez, Pizarro; Bolados, Palacios; Paiva.

Junior Barranquilla: Mele; Herrera, Mena, Olivera, Fuentes; Moreno, Velez, V. Cantillo; Enamorado, Rodriguez, Caicedo.

Desfalques

Colo-Colo

Alan Saldivia e Cesar Fuentes estão machucados.

Junior Barranquilla

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano - Santiago, CHI