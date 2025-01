Onde assistir a Club Brugge x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Estádio Jan Breydel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Club Brugge e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max no streaming (confira a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Milan por 2 a 0 no Campeonato Italiano, a Juventus agora volta suas atenções para a disputa da Champions League. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª posição no campeonato nacional, com 11 pontos, e está na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio europeu. Em seis partidas disputadas na Champions, a Juve acumula três vitórias, dois empates e uma derrota.

Por sua vez, o Club Brugge soma 10 pontos, com um retrospecto de três vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 55% nesta edição da Champions League.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Vetlesen, Vanaken, Skoras; Jutgla.

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic.

Desfalques

Club Brugge

Zaid Romero está machucado.

Juventus

Arkadiusz Milik, Juan Cabal, Bremer e Kenan Yildiz estão lesionados.

Quando é?