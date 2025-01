Onde assistir a Chelsea x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clubes fazem o fechamento da 22ª rodada da competição no Stamford Bridge

Chelsea e Wolverhampton entram em campo nesta segunda-feira (20), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida acontece no Stamford Bridge e tem transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa de futebol aqui).

Sem vencer há cinco rodadas na competição, o Chelsea tenta voltar ao caminho das vitórias. Jogando em seus domínios, os Blues vão em busca de um triunfo para se afastarem da crise e se manterem entre os quatro primeiros da classificação.

O Wolverhampton também busca voltar a vencer na Premier League. Com um empate e duas derrotas nas últimas três rodadas, os Lobos miram trazer um bom resultado de Londres para respirarem, já que estão apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Disasi, Cucurella; Caicedo, Renato Veiga; Pedro Neto, Chukwuemeka, João Félix; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Wolverhampton: José Sá; Doherty, Bueno, Agbadou; Nélson Semedo, André, João Gomes, Ait-Nouri; Gonçalo Guedes, Hwang, Strand Larsen. Técnico: Vítor Pereira

Desfalques

Chelsea

No departamento médico, Wesley Fofana segue indisponível. Levi Colwill, Enzo Fernández, Roméo Lavia e Cole Palmer são dúvidas para a partida.

Wolverhampton

Doente, Matheus Cunha tem presença incerta para o duelo.

Quando é?