Onde assistir a Chelsea x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

De olho em vaga a competições europeias, Blues e Hammers travarão tenso dérbi de Londres neste domingo; veja tudo o que você precisa saber

Chelsea e West Ham se enfrentam neste domingo (05), às 10h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em jogo válido pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Chelsea conseguiu se recuperar da goleada humilhante sofrida diante do Arsenal, no último dia 23, por 5 a 0, com uma vitória importante no dérbi de Londres contra o Tottenham, por 2 a 0. Agora em 8° lugar na tabela, com 51 pontos, o objetivo segue sendo conquistar vaga a alguma competição europeia nesta reta final de Inglês.

Do outro lado, o West Ham vem logo atrás dos Blues na classificação, com apenas dois pontos a menos, 49, em nono. O objetivo, portanto, também é de cravar uma vaga à Conference ou á Europa League. Um perdedor neste dérbi de Londres poderá ver suas chances diminuírem consideravelmente, a apenas três jogos do fim do campeonato.

Prováveis escalações

Chelsea: Petrovic; Gilchrist, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Mavropanos e Emerson; Álvarez e Soucek; Bowen, Paqueta e Kudus; Antonio. Técnico: David Moyes.

Desfalques

Chelsea

Levi Colwill, Christopher Nkunku, Reece James, Ben Chilwell, Robert Sánchez, Thiago Silva e Axel Disasi (lesionados).

West Ham

Nayef Aguerd (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 5 de maio de 2024

Horário: 10h (de Brasília)