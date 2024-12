Onde assistir a Chelsea x Twente ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Blues querem manter sequência de vitórias que só cresce desde o início da temporada; veja onde assistir

Chelsea e Twente se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League feminina de 2024/25. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres, e terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (clique aqui e veja a programação na íntegra).

Líder do grupo B e com 100% de aproveitamento até então, a equipe inglesa já se classificou para as quartas de final ao somar 12 pontos em quatro jogos. No duelo da ida, o Chelsea venceu o confronto direto por 3 a 1 fora de casa. Também lidera o Campeonato Inglês feminino com 27 pontos em nove jogos, ou seja, venceu todos os seus compromissos na temporada atual.

O clube holandês já está matematicamente eliminado da Champions, pois venceu apenas um - contra o Celtic, lanterna - de seus quatro duelos até então e soma três pontos na tabela. O foco da equipe volta à liga nacional, onde está em quinto lugar e precisa melhorar para defender o título de 2023/24.

Prováveis escalações

Chelsea: Musovic; Bronze, Bjorn, Bright e Baltimore; Nusken, Cuthbert e Hamano; Kaneryd, Ramirez e Reiten. Técnica: Sonia Bompastor.

Twente: Clark; Vliek, Knol, Carleer e Tuin; Van Dooren, Van Ginkel e Peddemors; Van Dijk, Ravensbergen e Andradottir. Técnico: Joran Pot.

Desfalques

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Twente

Sem desfalques confirmados.

Quando é?