Onde assistir a Chelsea x Nottingham Forest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam no Stamford Bridge, pela do 7ª rodada do Campeonato Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Chelsea e Nottingham Forest se enfrentam na manhã deste domingo (06), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 6ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Chelsea vem em grande fase. Goleou o Brighton na última rodada - com direito a quatro gols de Cole Palmer só no primeiro tempo - e, no meio de semana, também venceu com facilidade o Gent, na Europa League. Já são 16 gols nos últimos quatro jogos, alçando os Blues à 4ª posição na tabela, com 13 pontos.

O Forest, por sua vez, vem na 11ª colocação, com nove tentos somados. No último fim de semana, os Tricky Trees foram derrotados pelo Fulham - a primeira derrota da temporada -, mas apostam no bom retrospecto foram de casa - são 13 dos 15 pontos conquistados até aqui - para incomodar o Chelsea no Stamford Bridge, onde venceram na temporada passada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Fernández e Caicedo; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Moreno; Ward-Prowse e Anderson; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Fabian Hürzeler.

Desfalques

Chelsea

Reece James, Omari Kellyman (lesionados) e Carney Chukwuemeka (mal-estar).

Brighton

Ibrahim Sangaré e Danilo (lesionados).

Quando é?