Onde assistir a Chelsea x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela nona rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Chelsea recebe o Newcastle na manhã deste domingo (27), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela nona rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após um início promissor, o Chelsea enfrenta um período de oscilação com dois jogos sem vencer, ocupando a 6ª posição com 14 pontos, enquanto o Newcastle amarga uma sequência de quatro jogos sem vitórias, ficando mais distante do G-4, em 12º lugar, com 12 pontos. Durante a semana, os comandados de Enzo Maresca triunfaram por 4 a 1 sobre o Panathinaikos pela Conference League, com destaque para os dois gols de João Félix. O próximo confronto entre Chelsea e Newcastle será pela Copa da Liga Inglesa, onde, historicamente, os Blues possuem vantagem com 77 vitórias em 175 jogos. No último encontro, em março, o Chelsea venceu por 3 a 2. Com a volta de Marc Cucurella e Wesley Fofana, Maresca terá o elenco completo, enquanto o Newcastle, com Callum Wilson fora e mais quatro atletas lesionados, aguarda o retorno de Dan Burn, recuperado de lesão.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Fernández, Palmer; Madueke, Sancho e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Brun, Hall; Guimarães, Tonali, Joelinton; Gordon, Isak e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Chelsea

Ben Chilwell é dúvida.

Newcastle

Callum Wilson, Martin Dubravka, Kieran Trippier, Jamaal Lacalles e Sven Botman.

