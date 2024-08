Onde assistir a Chelsea x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Chelsea recebe o Manchester City na tarde deste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), no Stamfrod Bridge, em Londres, pela primeira rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Uma nova era se iniciará no Stamford Bridge. Dessa vez, sob o comando de Enzo Maresca, que contará com um elenco rechado e reforçado para tentar levar os Blues à Champions League após o time terminar a competição passada no meio da tabela com Maurício Pochettino. Do outro lado, o time de Londres enfrentará o Manchester City, que bateu o Manchester United nos pênaltis e garantiu o título da Supercopa da Inglaterra no fim de semana passado.

Prováveis escalações

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Colwill, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Lavia, Fernandez; Palmer, Madueke e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Manchester City: Ederson; Luis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva; Grealish, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Chelsea

Reece James, suspenso, está fora.

Manchester City

Rodri e Oscar Bobb, machucados, estao fora.

Quando é?