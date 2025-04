Onde assistir a Chelsea x Ipswich Town ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Blues visam a retomar lugar no G-5 do Inglês, enquanto Tractor Boys arriscam missão quase impossível contra o rebaixamento; veja detalhes

Chelsea e Ipswich Town se enfrentam nesta domingo (13), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 32ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Embalado pela vitória no meio de semana pela Conference League, o Chelsea segue em busca de uma vaga no G-5 para disputar a próxima edição da Champions League. Como os adversários diretos já jogaram no sábado, os Blues ocupam atualmente o a 6º posição, mas podem retomar o 4° lugar em caso de vitória — atualmente, estão a um pontinho do Aston Villa, 5° colocado com 54 pontos, e a dois do Manchester City, 4° colocado com 55. Os comandados de Enzo Maresca, ademais, contam com os bons resultados recentes e a ótima fase de Cole Palmer.

O Ipswich Town, enquanto isso, vive seus últimos suspiros na Premier League. Vindo de derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton, o time do técnico Kieran McKenna está a 12 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento e enfrenta uma missão praticamente impossível, a sete rodadas do fim do nacional. Como resultado, os Tractor Boys são zebra no embate em Londres.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Gusto, Tosin, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Madueke, Palmer e Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Ipswich Town: Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Burgess e Davis; Morsy e Cajuste; Johnson, Broadhead e Enciso; Delap. Técnico: Kieran McKenna.

Desfalques

Chelsea

Marc Guiu e Romeo Lavia (lesionados).

Ipswich Town

Conor Townsend (lesionado).

Quando é?