Onde assistir a Chelsea x Celtic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipe inglesa tem 100% de aproveitamento, enquanto a escocesa ainda não pontuou no grupo B; confira onde assistir

Chelsea e Celtic se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League feminina de 2024/25. O jogo será no Stamford Bridge, em Londres, e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do DAZN, no streaming (clique e confira a programação diária).

Líder do grupo B com 9 pontos em três jogos, o Chelsea quer manter o aproveitamento máximo na competição e, pontuando, pode garantir a vaga nas quartas de final já neste duelo. A equipe venceu todos os seus jogos na temporada incluindo a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês feminino.

Por outro lado, o Celtic perdeu seus três duelos na fase de grupos até aqui e ocupa a lanterna do grupo B da Champions. As escocesas fizeram uma excelente fase preliminar, vencendo todos os seus jogos anteriores, mas agora precisam urgentemente vencer se quiserem seguir vivas no torneio.

Na rodada passada, as equipes se enfrentaram em Glasgow, com o time da casa até abrindo o placar. No entanto, as londrinas viraram o jogo para 2 a 1 e decretaram mais uma vitória.

Prováveis escalações

Chelsea: Musovic; Périsset, Mpomé e Bjorn; Lawrence, Jean-François, Cuthbert e Baltimore; Kaptein, Hamano e Ramírez. Técnica: Sonia Bompastor.

Celtic: Daugherty; Barclais, Clark, McGregor e Bruna Costa; Ross, Smith e Gallacher; Lawton, Agnew e Ashworth-Clifford. Técnica: Elena Sadiku.

Desfalques

Chelsea

Sam Kerr segue se recuperando de lesão ligamentar no joelho. A atacante Beever-Jones foi expulsa no último duelo entre as equipes e está suspensa para o duelo.

Celtic

Sem desfalques confirmados

Quando é?