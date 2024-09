Onde assistir a Chelsea x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Partida abre a 6ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge; veja tudo o que você precisa saber

Chelsea e Brighton se enfrentam na manhã deste sábado (28), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 6ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Chelsea se recuperou bem da derrota na estreia do Inglês, diante do Manchester City. Desde então, são três vitórias e um empate somados no nacional, credenciando os Blues à 5ª posição na tabela, com dez pontos - três a menos que o líder, City. Uma nova vitória poderia, portanto, alçá-los aos primeiros postos, a depender de tropeços dos adversários diretos.

O Brighton, enquanto isso, vem duas posições atrás, em 7°, com nove tentos. O time segue invicto, mas empatou as última três partidas, o que acabou fazendo com que estacionasse na tabela. Junto com o Nottingham Forest, os Seagulls têm a 3ª melhor defesa neste início de Premier League, com quatro gols concedidos. Fbian Hurzeler espera que isso possa ser um trunfo em Londres.

Prováveis escalações

Manchester City: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Arsenal: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Estupiñán; Hinshelwood e Baleba; Minteh, Rutter e Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Desfalques

Chelsea

Reece James (lesionado). Romeo Lavia (dúvida).

Brighton

João Pedro, Matt O'Riley, Solly March e James Milnes (lesionados).

Quando é?