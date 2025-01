Onde assistir a Chelsea x Bournemouth ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam no Stamford Bridge, pela do 21ª rodada do Campeonato Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Chelsea e Bournemouth se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 21ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Chelsea, de Enzo Maresca, quer voltar aos trilhos das vitórias na Premier League. Apesar das recentes classificações na Conference League e na Copa da Inglaterra, os Blues vêm de quatro jogos sem vencer no nacional e estacionaram no 4° lugar, com 36 pontos. Mesmo dentro da zona de classificação à próxima fase de grupos da Champions League, agora já se veem ameaçados por rivais de fora do G-4.

O Bournemouth, enquanto isso, vivem excelente fase. Os Cherries não perdem há incríveis nove jogos, conseguindo a recente classificação na FA Cup, neste final de semana, e um ótimo 7° lugar na Premier, a apenas três tentos do Chelsea, no G-4, com 33 pontos somados. Uma vitória somada a tropeços de rivais diretos poderia até colocar a equipe no top 4.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Sancho, Palmer e Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Bournemouth: Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Christie e Cook; Brooks, Kluivert e Ouattara; Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.

Desfalques

Chelsea

Mykhaylo Mudryk (suspenso), Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Omari Kellyman e Kiernan Dewsbury-Hall (lesionados).

Bournemouth

Marcos Senesi, Julián Araújo, Alex Scott, Marcus Tavernier, Luis Sinisterra e Adam Smith (lesionados).

Quando é?