Onde assistir a Chelsea x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (10), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Pelo Derby do Noroeste de Londres, o Chelsea recebe o Arsenal na tarde deste domingo (10), às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, no centro de Londres, pela 11ª do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea, com 18 pontos, busca se recuperar após o empate com o Liverpool, enquanto a vitória expressiva de 8 a 0 sobre o Noah na Conference League renova as esperanças para a temporada. Para o clássico contra o Arsenal, Enzo Maresca deve contar com os titulares poupados na última rodada, embora Palmer seja dúvida devido a lesão.

O Arsenal, por sua vez, vive momento difícil, com derrotas recentes para Newcastle na Premier League e para a Inter de Milão na Champions League. Rice também é dúvida para o Derby, mas o retorno de Odegaard traz uma leve esperança, enquanto Havertz, após choque de cabeça, tem menores chances de ser titular.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

AFP

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez, Palmer (Sancho); Madueke, Pedro Neto e Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Magalhães, Timber; Partney, Rice (Odegaard), Trossard; Martinelli, Saka e Havertz (Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Raheem Sterling, Riccardo Caladiori, Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney estão fora.

Quando é?