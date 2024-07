Onde assistir a Chapecoense x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Sport se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Novorizontino por 1 a 0 na última rodada da Série B, a Chapecoense busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, a equipe tem a mesma pontuação que o Botafogo-SP, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Sport quer se aproximar do G-4. Com 24 pontos e um aproveitamento de 57% na Série B, o Leão está a dois do Novorizontino, quarto colocado. Nos últimos três jogos disputados, foram dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás.

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe , Fabricio Domínguez e Tití Ortiz; Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Miguel Cataneo e Luiz Alberto Andrini (assistentes), Celio Amorim (quarto árbitro), Thiago Duarte Peixoto (VAR)