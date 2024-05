Onde assistir a Celtic x Rangers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Escócia 2023/24

Arquirrivais de Glasgow decidem o último título da temporada escocesa; confira mais detalhes

Celtic e Rangers entram em campo neste sábado (25), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela final da Copa da Escócia 2023/24. O jogo será realizado no Hampden Park e terá transmissão ao vivo via streaming do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado por seis vitórias e um empate (3 a 3 com o Aberdeen nas semifinais, para depois vencer nos pênaltis por 6 a 5) nesta reta final da temporada, o Celtic vai em busca da dobradinha (seria o 42º troféu da Copa da Escócia do clube) após conquistar o título escocês. Lembrando que os Bhoys são os atuais campeões do torneio, depois de vencerem o Inverness na decisão de 2022/23 por 3 a 1.

Apesar da sequência não ser ruim (quatro vitórias nos últimos seis jogos), o Rangers chega em certa baixa para a final depois da perda de fôlego na briga pelo título escocês. Ainda com muitos problemas de lesão, o time tenta se superar e dar a volta por cima para fechar a temporada de maneira mais saborosa, com um troféu (seria seu 35º na história do torneio) em cima do maior rival e ficar com as duas copas no currículo, já que levantaram a Copa da Liga Escocesa em dezembro.

O retrospecto geral no Old Firm é milimetricamente favorável ao Rangers. São 440 jogos entre as equipes, com 169 vitórias dos Gers, 168 dos Bhoys e 103 empates.

Nos quatro clássicos disputados nesta temporada, são três vitórias do Celtic e um empate.

Por mais frequentes que os encontros sejam, eles vão se enfrentar na decisão da Copa da Escócia depois de 22 anos. A última vez foi no dia 4 de maio de 2002. Na ocasião, o Rangers levou a melhor ao vencer por 3 a 2. Lovenkrands (duas vezes) e Barry Ferguson marcaram, enquanto Hartson e Bobo Baldé anotaram os gols dos Bhoys. Curiosamente, foi a última derrota do Celtic em finais deste torneio.

Prováveis escalações

Celtic: Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, Hatate, O'Riley; Forrest, Furuhashi, Maeda. Técnico: Brendan Rodgers

Rangers: Butland; Tavernier, King, Davies, Sterling; Diomande, Lundstram; McCausland, Cantwell, Fábio Silva; Dessers. Técnico: Philippe Clement

Desfalques

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Rangers

Machucados, Goldson, Souttar, Cortés, Matondo e Danilo estão fora. Também no departamento médico, Balogun, Barisic, Yilmaz e Lawrence têm presença incerta.

