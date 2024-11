Onde assistir a Celta x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Celta e Barcelona entram em campo na tarde deste sábado (23), às 17h (de Brasília), no estádio Balaídos, pela 14ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na 11ª posição com 17 pontos, o Celta vem de derrota. Em casa, o time terá o apoio de sua torcida para enfrentar o forte rival de igual para igual.

Do outro lado, o Barcelona também perdeu o jogo anterior, mas segue isolado na liderança. Com 33 pontos, os culés buscam a recuperação na competição.

Prováveis escalações

Celta: Guaita; J Rodríguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Beltrán, Manquillo; Bamba, Iglesias, Aspas.

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, De Jong; Olmo, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

Desfalques

Celta

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Ansu Fati, Lamine Yamal, Eric Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal, Andreas Christensen e Ronald Araújo estão lesionados.

Quando é?