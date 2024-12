Onde assistir a Caracas x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Olímpico de la Universidad Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Caracas e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Cruzeiro por 2 a 2 no primeiro jogo da final no Mineirão, o Atlético-MG volta suas atenções para a estreia na Libertadores. Campeão em 2013, o Galo busca seu segundo título no torneio. Sem Gabriel Milito, expulso durante sua passagem pelo Argentino Juniors, na partida contra o Fluminense, a equipe será liderada por Leandro Ávila.

Do outro lado, o Caracas vem de derrota para o Club Deportivo Internacional de Barinas por 2 a 1 no Campeonato Venezuelano. Na Libertadores, a equipe está no Grupo G, ao lado do Galo, Peñarol e Rosario Central.

Prováveis escalações

Caracas: Wuilker Fariñez; Luis Casiani, Francisco La Mantia, Renné Rivas e Bianneider Tamayo; Anderson Contreras, Ender Echenique e Vicente Rodríguez; Bryant Ortega, Enmauel Moreno e Manuel Sulbaran. Técnico: Henry Meléndez.

Atlético-MG: Everson; Jemerson (Rabello), Bruno Fuchs e Mauricio Lemos; Saravia, Battaglia, Zaracho, Igor Gomes (Scarpa) e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Leandro Ávila (auxiliar).

Desfalques

Caracas

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Gabriel Milito cumprirá suspensão.

Quando é?