Onde assistir a Canaã-DF x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Nicolau Alayon; confira a transmissão e outras informações do jogo

Canaã-DF e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Campeão da Copinha apenas uma vez, em 1992, o Vasco estreou na edição atual do torneio com um empate por 1 a 1 contra o XV de Piracicaba. O Canaã-DF também empatou pelo mesmo placar, 1 a 1, diante do Nacional-SP. Com isso, os quatro integrantes do Grupo 32 somam um ponto cada.

Prováveis escalações

Canaã-DF: Pedro Stein, Andrey, Emerson Rosa, Yuri, Marlon Vieira, João Vitor, Matheus Grecco, Luis Gustavo, Matheus Oliveira, David, Keven Luan.

Vasco: Phillipe Gabriel, Breninho, Wanyson, Bruno André, Riquelme Avellar, Igor Toledo, Euder, Lukas Zuccarello, Juninho, André Ricardo, João Vitor.

Desfalques

Canaã-DF

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?