Onde assistir a Cagliari x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela estreia da competição; veja como acompanhar na internet

O Cagliari recebe a Roma na tarde deste domingo (18), às 15h45 (de Brasília), no Unipol Domus, em Cagliari, pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Getty

Cagliari: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, R. Marin, Makoumbou, Augello; Luvembo, Lapadula e Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Roma: Svillar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Fee, Cristante, Pellergrini; Soulé, El Shaaraway e Dovbyk. Técnico: Daniele De Rossi.

Desfalques

Cagliari

Yerry Mina, suspenso, está fora.

Roma

Leandro Paredes, suspenso, está fora.

Quando é?