Onde assistir a Brusque x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, pela primeira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

O Brusque está de volta à Série B, após ser vice na última temporada da Série C, enquanto o Mirassol foi um dos vários times que chegaram a disputar o acesso na última edição da Série B, mas terminou a temporada em sexto lugar, com 63 pontos, um a menos que o Atlético-GO, que fechou o G-4.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho e Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio). Técnico: Luizinho Lopes.

Mirassol: Alex Muralha; Warley (Lucas Ramon), Lucas Gazal, Luiz Otávio e Artur (Warley); Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?