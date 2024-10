Onde assistir a Brighton x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam no Stamford Bridge, pela do 7ª rodada do Campeonato Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Brighton e Tottenham se enfrentam na manhã deste domingo (06), às 12h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 6ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Embalado com cinco vitórias seguidas, os Spurs chegam em boa fase. No meio da semana, o time bateu o Ferencváros e agora chega querendo o terceiro triunfo consecutivo no Inglês, após a grande vitória do fim de semana passado, em pleno Old Trafford, em cima do Manchester United, por 3 a 0. Uma vitória no Amex significaria uma primeira sequência de vitórias fora de casa em todo o ano de 2024.

O Brighton, por sua vez, quer se recuperar da dura goleada diante do Chelsea, por 6 a 2, que confirmou a primeira derrota sob o comando do técnico Fabian Hurzeler - e contou com show de Cole Palmer, com quatro gols só no primeiro tempo. Em 9° lugar e com nove pontos, os Seagulls poderiam encostar no top-5 com um triunfo.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor e Estupiñán; Enciso, Baleba e Hinshelwood; Rutter, Welbeck e Mitoma. Técnico: Fabian Hurzeler.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Kulusevski, Bentancur e Maddison; Johnson, Solanke e Werner. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Brighton

Joao Pedro, Matt O'Riley e Jan Paul van Hecke (lesionados). James Milner, Brajan Gruda, Joel Veltman e Solly March (dúvidas).

Tottenham

Wilson Odobert e Richarlison (lesionados).

Quando é?