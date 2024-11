Onde assistir a Brighton x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brighton e Manchester City entram em campo na tarde deste sábado (9), às 14h30 (de Brasília), no Falmer Stadium, pela 11ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo passado, o Brighton estacionou na oitava posição, com 16 pontos. O time mandante quer aproveitar o momento instável do rival para voltar a vencer.

Do outro lado, o Manchester City vive uma situação a qual não está acostumado: a derrota para o Sporting no meio da semana foi a terceira consecutiva - o que não acontecia desde 2018. Os Citizens ocupam o segundo lugar, com 23 pontos.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor Júlio e Estupiñain; Kadrioglu, Carlos Baleba, Hinshelwood (Yasin Ayari) e Mitoma; Georginio Rutter e Danny Welbeck.

Manchester City: Ederson; Walker (Rico Lewis), Akanji, Aké e Gvardiol; Kovacic; Savinho, Gundogan, Phil Foden (De Bruyne) e Matheus Nunes (Jérémy Doku); Erling Haaland.

Desfalques

Brighton

March, Milner e Webster estão no departamento médico.

Manchester City

Stones, Ruben Dias, Grealish Rodri e Oscar Bobb estão no departamento médico.

Quando é?