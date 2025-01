Onde assistir a Brest x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Estádio Roudourou; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brest e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Roudourou, pela oitava rodada da primeira fase da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max (veja a programação completa de futebol aqui).

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Real Valladolid no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Maior campeão do torneio, os Merengues ocupam a 16ª posição, com 12 pontos, estando na zona de classificação para os playoffs e ainda brigando por uma vaga direta às oitavas de final. Até aqui, os espanhóis registram quatro vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Brest, em 13º lugar, com 13 pontos, também já está confirmado nos playoffs. Em sete jogos disputados na atual edição da Champions, o time francês registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 61%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Díaz (Güler), Mbappé, Rodrygo.

Desfalques

Brest

Bradley Locko, Massadio Haidara e Jordan Amavi estão no departamento médico.

Real Madrid

Vinícius Júnior cumprirá suspensão, enquanto Eduardo Camavinga, Dani Carvajal e Éder Militão seguem machucados.

Quando é?