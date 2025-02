Onde assistir a Brentford x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam no Gtech Community Stadium, pela do 24ª rodada do Campeonato Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Brentford e Tottenham se enfrentam na manhã deste domingo (02), às 11h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, pela 24ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

O Brentford não vive lá boa fase. A vitória recente sobre o Crystal Palace, por 2 a 1, foi de fato um alívio, mas, em 11° lugar, os Bees não só não vencem no Gtech Community Stadium há cinco partidas como jamais conseguiram triunfar sobre os Spurs no local. No primeiro turno, acabaram derrotados por 3 a 1 e, caso percam mais uma vez, sofrerão a primeira 'dobradinha' nas mãos do rival na história da Premier League.

Só que o Tottenham vive péssima fase no Inglês. Ange Postecoglou e companhia vêm de quatro derrotas seguidas na competição, algo que não acontecia desde 2004. Em um quase inacreditável 15° lugar - apenas oito pontos acima da zona do rebaixamento -, os Spurs vêm de vitória na Europa League, sobre o Elfsborg por 3 a 0, mas nada que ajude muito na crise. Um novo revés neste sábado e Ange Postecoglou se tornará o primeiro treinador do clube desde Osvaldo Ardilles, em 1994, a perder cinco seguidas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brentford: Flekken; Kayode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Janelt e Norgaard; Mbeumo, Damsgaard e Schade; Wissa. Técnico: Thomas Frank.

Tottenham: Kinsky; Porro, Gray, Van de Ven e Spence; Bentancur, Bissouma e Bergvall; Kulusevski, Richarlison e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Brentford

Rico Henry, Josh Dasilva, Ethan Pinnock, Aaron Hickey, Igor Thiago e Gustavo Nunes (lesionados).

Tottenham

Radu Dragusin, Brennan Johnson, James Maddison, Wilson Odobert, Guglielmo Vicario, Timo Werner, Dominic Solanke, Destiny Udogie e Cristian Romero (lesionados).

Quando é?