Onde assistir a Brentford x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Estádio Gtech Community; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brentford e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Gtech Community, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, via streaming (confira a programação completa).

Invicto há 11 jogos nesta temporada, com oito vitórias e três empates, o Arsenal volta a campo em busca de recuperar a vice-liderança do Campeonato Inglês. Com 36 pontos, os Gunners estão a nove pontos do líder, Liverpool. Já o Brentford, atualmente na 12ª posição com 24 pontos, tenta se reerguer após acumular duas derrotas e um empate nas últimas três partidas disputadas na Premier League.

Prováveis escalações

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard.

Desfalques

Brentford

Ethan Pinnock, Sepp van den Berg, Mathias Jensen e Gustavo Nunes estão fora.

Arsenal

Takehiro Tomiyasu e Ben White seguem no departamento médico.

Quando é?