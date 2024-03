Onde assistir a Brasil x México ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais da Copa Ouro Feminina

Após golearem e eliminarem a Argentina, brasileiras têm último teste para a finalíssima; veja tudo o que você precisa saber

Brasil e México se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 21h (horário de Brasília), no Snapdragon Stadium, em jogo válido pela semifinal da Copa Ouro Feminina. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Ainda 100% na competição, o Brasil terminou a primeira fase como líder absoluto do Grupo B, com a segunda melhor campanha geral. Nas quartas, não teve maiores dificuldades para eliminar, com certo estilo, a Argentina, goleando as 'hermanas' por 5 a 1, de virada. A expectativa é seguir o ótimo momento, agora nas semis.

As mexicanas, porém, também encantam. O time terminou o Grupo A na liderança, conseguindo uma vitória marcante, aliás, sobre os eventuais segundos colocados, os Estados Unidos - a primeira em 14 anos -, chegando ao mata-mata em ótima fase. A seleção, que venceu o Paraguai nas quartas, por 3 a 2, tentará superar uma desvantagem histórica contra as brasileiras, que venceram 12 dos últimos 13 encontros.

A outra chave é composta por Canadá e Estados Unidos.

Prováveis escalações

Brasil: Gabi Barbieri; Thaís, Lauren e Rafaelle; Aline Gomes, Julia, Ari e Beatriz; Bia, Geyse e Debinha. Técnico: Arthur Elias

México: Barreras; Ferral, Bernal e Espinoza; Luna, Delgado, Nieto e Hernández; Pelayo-Bernal, Palacios e Ovalle. Técnico: Pedro López.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques.

México

Sem desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 06 de março de 2024

Horário: 21h (de Brasília)