Onde assistir a Brasil x Marrocos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024

Seleção brasileira tem a melhor campanha da Copa até aqui e dá largada nas quartas de final; veja onde assistir

Brasil e Marrocos se enfrentam neste domingo (29), às 09h30 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2024. O jogo acontecerá no Complexo Esportivo Universal de Bukhara, no Uzbequistão, país sede do torneio, e será transmitido para o Brasil pelo Sportv na TV fechada, pela CazéTV no Youtube, e por Globoplay e FIFA+ no streaming (clique e veja a programação dos jogos do dia).

A seleção brasileira chega para as quartas defendendo a melhor campanha da competição até o momento, com 32 gols marcados e apenas dois sofridos na fase de grupos e nas oitavas de final. No último compromisso, contra a Costa Rica, venceu por 5 a 0 e garantiu vaga nesta etapa, além de ter desbancado Croácia, Cuba e Tailândia na inicial.

Enquanto isso, o Marrocos tende a ser o adversário mais perigoso para o Brasil até então. Apesar de ter classificado em segundo lugar do grupo E, a equipe só perdeu para Portugal, atual seleção campeã do mundo, na primeira fase. Os marroquinos acabaram de derrotar o Irã por 4 a 3 nas oitavas, e defendem o tricampeonato da Copa Africana de Nações de Futsal.

Prováveis escalações

Brasil: Guitta, Roncáglio e Willian (goleiros); Neguinho e Marlon (fixos); Felipe Valério, Leandro Lino, Marcênio, Arthur, Dyego e Marcel (alas); Pito, Rafa Santos e Ferrão (pivôs). Técnico: Marquinhos Xavier.

Marrocos: Anbia, Cheridou e Bensellam (goleiros); Borite e Amazal (fixos); Dahani, Kamal, Othmane, Ellidrissi, Bouzid, El Fenni e El Mesrar (alas); Charraoui, El Ayyane e Boumezou (pivôs). Técnico: Hicham Dguig.

Desfalques

Brasil

O ala Marcênio, com dores musculares, é dúvida para a partida. Além dele, o pivô Pito, melhor jogador de futsal do mundo, teve dores no músculo posterior da coxa direita antes das oitavas de final contra a Costa Rica e foi poupado do jogo. Sendo assim, ele segue sendo dúvida para as quartas.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?