Onde assistir a Bournemouth x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City visita o Bournemouth na tarde deste sábado (2), às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela décima rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de empate na partida passada, o Bournemouth está na 11ª posição, com 12 pontos. Diante de sua torcida, o time promete dificultar a vida do poderoso rival.

Do outro lado, o Manchester City é o líder, com 23 pontos. Os Citizens querem manter a invencibilidade na competição (sete vitórias e dois empates).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bournemouth: Travers, Araujo, Zabarnyi, Senesi, Kerkez, Cook, Christie, Semenyo, Kluivert, Ouattara e Evanílson.

Manchester City: Ederson, Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Foden, Silva, Gundogan, Nunes e Haaland.

Desfalques

Bournemouth

Scott tá no departamento médico.

Manchester City

Bobb, Rodri, De Bruyne, Walker, Grealish, Doku e Savinho estão no departamento médico.

Quando é?