Onde assistir a Bournemouth x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bournemouth e Chelsea entram em campo na tarde deste sábado (14), às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Oitavo colocado com 5 pontos, o Bournemouth quer manter a invencibilidade no inglês. A equipe venceu um jogo e empatou dois até o momento.

Já o Chelsea está na 11ª posição, com 4 pontos. Os Blues sabem que precisam vencer para não ver os times do G-4 abrirem distância.

Prováveis escalações

Bournemouth: Travers, Araújo, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez, Scott, Cook, Semenyo, Kluivert, Sinisterra, Evanílson.

Chelsea: Sánchez, Disasi, Fofana, Colwill, Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer, João Félix, Nicolas Jackson.

Desfalques

Bournemouth

Eres Unal e Tyler Adams estão no departamento médico.

Chelsea

Reece James, Malo Gusto e Omari Kellyman e Filip Jorgensen estão o departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 14 de setembro de 2024

agosto, 14 de setembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Vitality Stadium, Bournemouth - ING