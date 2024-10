Onde assistir a Bournemouth x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela oitava rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Bournemouth recebe o Arsenal na tarde deste sábado (19), às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal, que venceu o Southampton por 2 a 0 em sua última partida pela Premier League, volta a campo após 14 dias de pausa devido à Data Fifa para enfrentar o Bournemouth. No entanto, a equipe londrina tem uma série de desfalques importantes lesionados. Além disso, o goleiro Neto está impedido de jogar, pois seus direitos pertencem ao Bournemouth.

Prováveis escalações

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyl, Senesi, Kerkez; Christie, Cook, Tavernier; Kluivert, Semenyo e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Mais artigos abaixo

Arsenal: Raya; White, Saliba, Magalhães, Calafiori; Rice, Jorginho, Trossard; Saka, Sterling e Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Bournemouth

Tyler Adams está fora.

Arsenal

Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Thomas Partney, Martin Odegaard, Oleksandr Zinchenko e Kieran Tierney estão fora.

Quando é?