Onde assistir a Botafogo-SP x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Novorizontino por 2 a 0, o Botafogo-SP busca a recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. Com 30 pontos, a equipe está a dois da Chapecoense, equipe que abre o Z-4. Por outro lado, o Santos está na briga pela acesso. Na vice-liderança, com 46 pontos, o Peixe busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Novorizontino.

Proáveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Raphael Ferreira, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Negueba (Pedro Costa), Sabit, João Costa (Bochecha) e Patrick Brey; Victor Andrade, Alexandre Jesus e Douglas Baggio.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Furch.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Santos

Otero cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP