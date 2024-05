Onde assistir a Botafogo-SP x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo-SP volta suas atenções para a Série B. Na lanterna, com quatro pontos, o time entra em campo buscando a primeira vitória no torneio. Até o momento, registra quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 22%.

Do outro lado, o Novorizontino busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate. No meio da tabela, com sete pontos, o Tigre do Vale vem de empate sem gols com o Coritiba na última rodada.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, Gustavo Bochecha, João Costa e Patrick Brey; Emerson Negueba, Alex Sandro e Douglas Baggio.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Cesar Martins e Renato Palm; Raul Prata, Geovane, Marlon e Danilo Barcelos; Paulo Vitor, Neto Pessoa e Waguininho.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Vitinho e Rafael Donato são desfalques.

Quando é?

Data: segunda-feira, 27 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP

Arbitragem: Sávio Pereira Sampaio (árbitro), Lucas Costa e Jordana Pereira (assistentes), Ilbert Estevam (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)