Onde assistir a Botafogo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Globo em TV aberta para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro. Na TV fechada, a ESPN também exibirá o confronto, assim como o Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Na disputa pelo título do Brasileirão, o Botafogo agora volta suas atenções para a Libertadores. Na fase de grupos, o Alvinegro terminou em segundo lugar no Grupo D, com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla. Nas oitavas de final, eliminou o Palmeiras com um placar agregado de 4 a 3.

Por outro lado, o São Paulo vai em busca do quarto título da Libertadores. Na atual edição do torneio, o Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com os mesmos 13 pontos que o Talleres. Já nas oitavas, eliminou o Nacional-URU por 2 a 0. Até aqui, foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

O retrospecto histórico entre as equipes é bastante equilibrado. Em 108 confrontos, o São Paulo venceu 43 vezes, enquanto o Botafogo conquistou 40 vitórias, além de 25 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Zubeldía.

Desfalques

Botafogo

Rafael, Eduardo e Matheus Nascimento seguem no departamento médico.

São Paulo

Liziero e Rodrigo Nestor estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ