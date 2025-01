Onde assistir a Botafogo x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes disputam vaga, nesta terça-feira (14), na quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja como acompanhar

Botafogo e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h45 (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, em canal fechado e no streaming, através do Prime Video (confira a programação completa).

O Botafogo chega com moral para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, após vencer o Iape-MA por 2 a 1 em uma partida dramática, com o gol da classificação saindo nos acréscimos. Com uma campanha impecável na fase de grupos, o Glorioso avançou com 100% de aproveitamento, vencendo os três jogos que disputou. O destaque do time foi o atacante Caio Valle, autor de um gol importante, ao lado de Weliton, que também balançou as redes. Agora, o Alvinegro segue na busca por um título inédito.

Do outro lado, a Ponte Preta também segue firme na Copinha, após uma excelente campanha na primeira fase, onde conquistou duas vitórias e um empate. Na segunda fase, a Macaca superou o Votuporanguense por 2 a 0, com gols de Diego Leão e Matheus Fernando, garantindo sua vaga na terceira fase.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini; Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton. Técnico: Leonardo Ramos.

Ponte Treta: Angelo; Léo Lovato, Diego Leão, Pablo, Diego Domene, Gabriel Braga, Gustavo Telles, Pedrinho, Kauã Moreira, Nikolas e Miguel. Técnico: Edson Boaro

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga, SP