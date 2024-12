Onde assistir a Botafogo x Pachuca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Intercontinental 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio 974; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Pachuca se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, no Catar, pela Copa Intercontinental da FIFA 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além da CazeTV no YouTube (veja a programação completa).

Na TV Globo, a narração ficará por conta de Luis Roberto, com comentários de Júnior e Roger Flores. No SporTV, Paulo Andrade será o narrador, acompanhado pelos comentaristas Ledio Carmona e Paulo Nunes.

Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta suas atenções para a disputa da Copa Intercontinental, que substitui o Mundial de Clubes a partir desta temporada. Atual campeão da Libertadores, o Alvinegro enfrentará o Al Ahly-EGI na semifinal, caso vença o confronto desta quarta-feira. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro Bastos, lesionado. Adryelson é o mais cotado para substituí-lo.Por outro lado, o Pachuca garantiu sua vaga na Copa Intercontinental após conquistar o título invicto da Concacaf Champions League. Na decisão, a equipe goleou o Columbus Crew por 3 a 0. No entanto, o time vive uma fase conturbada, com apenas três vitórias em 17 jogos na fase classificatória do Torneo Apertura.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Pachuca: Moreno, C. Sánchez, Daniel Alonso (G.Cabral), Barreto, B. González; E. Montiel, P. Pedraza; A. González, N. Deossa, O. Idrissi; S. Rondón.

Desfalques

Botafogo

Bastos e Vitinho seguem fora.

Pachuca

Israel Luna e Andrés Micolta estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio 974 - Doha, Qatar