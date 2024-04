Onde assistir a Botafogo x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Juventude se enfrentam neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Depois da derrota para o Cruzeiro por 3 a 2 na rodada de estreia do Brasileirão, o Botafogo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio. O Glorioso contará com o retorno de Alexander Barboza, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Marlon Freitas.

Do outro lado, o Juventude busca manter a invencibilidade no Brasileirão. Na primeira rodada, empatou com o Criciúma por 1 a 1 e na sequência venceu o Corinthians por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández (John); Mateo Ponte, Lucas Halter (Pablo), Bastos (Barboza) e Hugo; Gregore (Danilo), Tchê Tchê (Marlon Freitas), Luiz Henrique (Savarino) e Jeffinho; Júnior Santos (Romero) e Tiquinho.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Gabriel Inocêncio; Caíque, Mandaca (Thiaguinho), Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Jadson e Zé Marcos estão no departamento médico.

Quando é?