Onde assistir a Bósnia e Herzegovina x Holanda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Nations League 2024/25

Apenas cumprindo tabela, seleções entram em campo pela última rodada no grupo 3 da Liga A do torneio

Bósnia e Herzegovina e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada do grupo 3 da Liga A da Nations League 2024/25. O jogo acontece no Stadion Bilino Polje e terá transmissão ao vivo do ESPN 4 e do Disney+ Premium (veja a programação de futebol completa aqui).

Lanterna do grupo e rebaixada para a Liga B, a Bósnia fecha sua participação tentando ao menos se recuperar da pesadíssima derrota para a Alemanha no sábado. Goleados por 7 a 0, os bósnios vão em busca de um resultado positivo jogando frente a sua torcida para amenizar as coisas.

Confirmada na segunda posição do grupo e garantida nas quartas de final, a Holanda deve encerrar sua participação com um time alternativo fora de casa. Vindos de uma vitória por 4 a 0 sobre a Hungria, os holandeses miram um novo triunfo para encerrar bem a campanha.

Prováveis escalações

Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Barisic, Bicakcic, Muharemovic; Gazibegovic, Hajradinovic, Huseinbasic, Tahirovic, Burnic; Dzeko, Demirovic. Técnico: Sergej Barbarez

Holanda: Flekken; Rensch, De Ligt, De Vrij, Hato; Wieffer, Quinten Timber; Frimpong, Koopmeiners, Lang; Brobbey. Técnico: Ronald Koeman

Desfalques

Bósnia e Herzegovina

Sem ausências confirmadas.

Holanda

Por razões médicas, Virgil van Dijk e Frenkie de Jong foram liberados mais cedo e não estarão disponíveis.

Quando é?