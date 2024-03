Onde assistir a Borussia Dortmund x PSV ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e PSV se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. Como empataram a ida por 1 a 1, quem vencer avança para as quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max, streaming da HBO (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta as atenções para o mata-mata da Champions League. A equipe alemã terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 11 pontos, três a mais que o PSG, segundo colocado.

Do outro lado, o PSV vem de vitória sobre o Go Ahead Eagles por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Holandês. Na Champions, conquistou a classificação para as oitavas de final após terminar na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos. Até aqui, foram duas vitórias, quatro empates e uma derrota no torneio.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong, Lozano. Técnico: Peter Bosz.

Desfalques

Borussia Dortmund

Schlotterbeck, Haller e Bamba seguem machucados.

PSV

Lang, com estiramento na coxa, é desfalque.

Quando é?