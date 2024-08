Onde assistir a Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Equipes fazem estreia na Bundesliga no Signal Iduna Park; veja as diversas opções de onde assistir à partida

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt vão a campo neste sábado (24), às 13h30 (horário de Brasília), na rodada de estreia do Campeonato Alemão de 2024/25. O Signal Iduna Park, em Dortmund, sediará a partida, que será transmitida pela Rede TV em sinal aberto, pelo SporTV na televisão por assinatura e pelo Onefootball na internet, de forma gratuita (veja, clicando aqui, onde assistir aos outros jogos do dia).

Após o vice-campeonato da Champions League e o quinto lugar na Bundesliga da temporada passada, o Dortmund dá largada na liga nacional já visando a possibilidade de brigar pelo título até o meio do ano que vem. No último sábado, o time de Nuri Sahin venceu seu primeiro compromisso na Copa da Alemanha por 4 a 1 sobre o Phonix Lubeck, da quarta divisão, e agora tem um grande desafio logo na primeira rodada.

O Frankfurt ficou com o sexto lugar na classificação em 2023/24 e garantiu vaga para a Europa League desta temporada. A equipe teve uma preparação boa para este calendário, disputando amistosos na Espanha, nos Estados Unidos e no México, e também já deu início aos trabalhos oficiais com vitória na copa nacional, contra o Eintracht Braunschweig, por 4 a 1.

No retrospecto entre as equipes, o Borussia defende uma invencibilidade de seis jogos contra o rival. Nos últimos quinze jogos, foram nove vitórias do Dortmund, cinco empates e apenas um triunfo do Eintracht Frankfurt.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Can, Sabitzer e Brandt; Malen, Haller e Adeyemi. Técnico: Nuri Sahin.

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Koch e Theate; Buta, Shkiri, Gotze e Knauff; Marmoush, Chaibi e Ekitike. Técnico: Dino Toppmoller.

Desfalques

Borussia Dortmund

O atacante Sehrou Guirassy, vice-artilheiro da Bundesliga do ano passado e que se juntou ao Dortmund nesta temporada, está se recuperando de lesão no joelho e desfalca a equipe.

Eintracht Frankfurt

O zagueiro Aurele Amenda e os meio-campistas Marcel Wenig e Mehdi Loune estão lesionados e também não jogam neste sábado.

Quando é?

Data : sábado, 24 de agosto de 2024

: sábado, 24 de agosto de 2024 Horário : 13h30 (de Brasília)

: 13h30 (de Brasília) Local: Signal Iduna Park, Dortmund - Alemanha