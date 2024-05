Onde assistir a Belgrano x Delfín ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Partida pode alternar a liderança do grupo do Internacional; veja detalhes

Belgrano e Delfín se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em jogo válido pelas 4ª rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Ó Belgrano inicia o segundo turno da fase de grupos na liderança da chave, que também conta com o Internacional. A equipe argentina soma cinco tentos, os mesmos dos Colorados, e terá oportunidade de criar gordura na liderança, já que a partida do Inter foi adiada, por conta da tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul.

Do outro lado, o Delfín vem em terceiro lugar, com quatro tentos. Um novo tropeço pode complicar a equipe, que poderia ver Inter e Belgrano chegarem na penúltima rodada com quatro pontos de vantagem adiando, consequentemente, quaisquer chances de classificação para a última rodada.

Quando é?

Data: quinta-feira, 9 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)