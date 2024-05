A rodada do Brasileirão vai ser adiada por conta das chuvas no Rio Grande do Sul?

Jogos dos clubes gaúchos estão sendo adiados pelas tragédias e pressão aumenta por paralisação geral

Tendo em vista as tragédias envolvendo ao estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul causado pelos eventos climáticos extremos na região, todos os jogos envolvendo times gaúchos até o dia 27 de maio das divisões nacionais (masculino e feminino), da Copa do Brasil, das competições da Conmebol e do futebol de base foram adiados.

Além das partidas envolvendo apenas os times do estado, ainda existe a possibilidade de a CBF paralisar o Brasileirão até que a situação se estabilize novamente. Os estádios e os centros de treinamento estão alagados e sem estrutura, assim como a maioria das cidades locais, e a pressão pelo adiamento geral aumenta por parte da Federação e dos clubes.

Abaixo, a GOAL apresenta a situação das próximas rodadas do principal campeonato nacional, os jogos que já foram adiados e mais sobre o assunto.

