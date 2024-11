Onde assistir a Bélgica x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Estádio Rei Baudouin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e Itália se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, pela quinta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (confira a programação completa).

Em busca da recuperação na Liga das Nações após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados, a Bélgica ocupa a terceira posição do Grupo 2, com quatro pontos, seis pontos a menos que a líder Itália, que ainda não perdeu no torneio. Em quatro jogos disputados, os italianos somam três vitórias e um empate. Aproveitamento de 83%.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, a Itália registra 16 vitórias, contra quatro da Bélgica, além de cinco empates. No último encontro válido pela segunda rodada da Liga das Nações 2024/25, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Bélgica: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Mangala, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Trossard.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui.

Desfalques

Bélgica

De Bruyne, inclui Thomas Meunier, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans e Malick Fofana são desfalques.

Itália

Riccardo Calafiori e Torino Samuele Ricci estão lesionados.

Quando é?