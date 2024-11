Onde assistir a Bayern de Munique x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e PSG se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada, além da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Embalado Impulsionado por uma sequência de seis vitórias consecutivas na temporada, o Bayern de Munique agora foca suas atenções na Champions League, buscando reverter sua situação na competição. Atualmente em 17º lugar, com apenas seis pontos, os bávaros registraram uma goleada de 9 a 2 sobre o Dínamo Zagreb e uma vitória magra por 1 a 0 contra o Aston Villa. No entanto, sofreram derrotas nas partidas seguintes: 4 a 1 para o Barcelona e 1 a 0 para o Benfica.

Por outro lado, o PSG também vai em busca da recuperação. Em 25º lugar, com quatros pontos conquistados, os parisienses venceram o Girona por 1 a 0 na rodada de estreia, mas depois foram derrotados pelo Arsenal por 2 a 0 e pelo Atlético de Madrid por 2 a 1, além de empatar com o PSV por 1 a 1.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Harry Kane.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola.

Desfalques

Bayern de Munique

João Palinha segue machucado.

PSG

Senny Mayulu, Lucas Hernández, Gonçalo Ramos e Kimpembe estão no DM.

Quando é?