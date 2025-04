Onde assistir a Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Bundesliga 2024/25

Der Klassiker é o destaque da 29ª rodada da Bundesliga; veja absolutamente tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (12), às 13h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 29ª rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e do OneFootball, na internet (confira a programação completa).

Líder do Alemão com 68 pontos, o Bayern de Munique quer manter sua vantagem de seis tentos sobre o Bayer Leverkusen, vice-líder com 62. E, no que depender do ataque do time comandado por Vincent Kompany, a defesa adversária não terá vida fácil: são 81 gols marcados no campeonato, 18 a mais que qualquer outra equipe. O objetivo dos bávaros agora é evitar tropeços nesta reta final arisca de campeonato, na qual enfrentarão Mainz, RB Leipzig e Borussia Monchegladbach, respectivos 4°, 5° e 6° colocados — além do Der Klassiker deste sábado. O último jogo da equipe foi uma derrota para a Inter de Milão em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, mas a equipe espera se recuperar, focando na boa campanha doméstica.

O Borussia Dortmund, enquanto isso, junta os cacos após a terrível derrota na Liga dos Campeões para o Barcelona, por 4 a 0. Nas cordas na competição continental, agora a equipe tentará focar na recente vitória no nacional sobre o Freiburg, por 4 a 1, para tirar algo do clássico, já que seguem vivos na batalha por vaga na próxima Champions. O BVB é o oitavo colocado com 41 pontos, cinco atrás do G-4.

Escalações

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Dier, Kim e Stanisic; Kimmich e Palhinha; Olise, Muller e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Anton e Bensebaini; Gross e Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt e Bynoe-Gittens; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Desfalques

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Manuel Neuer, Jamal Musiala, Kingsley Coman e Tarek Buchmann (lesionados).

Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck e Marcel Sabitzer (lesionados).

Quando é?